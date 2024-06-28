Дарья Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Дарья Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1858
- Родственная связь
- дочь сына [3]
- Номер семьи
- 3
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1860
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 297об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 3
01 | Иван Ильин: 57 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Анисья Матвеева: 58 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Иван Иванов: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Семён Иванов: 24 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Иван Иванов: 17 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Матрёна Мокиева: 33 года | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Марья Иванова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Никифор Иванов: 4 года | сын крестьянский - сын сына [3]
09 | Дарья Иванова: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
10 | Евдокия Иванова: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
11 | Сергей Семёнов: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.