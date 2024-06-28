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Агафья Алексеева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Агафья Алексеева
Пол
жен
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1817
Родственная связь
жена сына [1]
Номер семьи
2
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 297об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 2
01 | Пантелей Маркеллов: 43 года | крестьянин - глава [1]
02 | Агафья Алексеева: 43 года | жена крестьянская - жена сына [1]
03 | Маркел Пантелеев: 24 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Сергей Пантелеев: 21 год | сын крестьянский - сын [1]
05 | Пелагея Пантелеева: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Агафья Пантелеева: 14 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Максим Пантелеев: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
08 | Анисья Фёдорова: 17 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
Комментарий наборщика
вариант имени Агапья, по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Панины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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