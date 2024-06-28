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Надежда Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Надежда Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
жена сына [2]
Номер семьи
97
Номер в семье
3
Сословие
жена солдатская
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1068об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 97
01 | Ефимия Пантелеева: 55 лет | солдатка - глава [1]
02 | Виктор Максимов: 25 лет | сын солдатский - сын, уволенный на прокормление её [1]
03 | Надежда Петрова: 25 лет | жена солдатская - жена сына [2]
04 | Николай Викторов: 3 года | сын солдатский - сын сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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