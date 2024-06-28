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Евграф Демидов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Евграф Демидов
Пол
муж
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1828
Родственная связь
приемник, крестник [1]
Номер семьи
91
Номер в семье
2
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1068об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 91
01 | Акулина Семёнова: 50 лет | солдатка - глава [1]
02 | Евграф Демидов: 27 лет | сын крестьянский - приемник, крестник [1]
03 | Евдокия Фёдорова: 28 лет | жена крестьянская - жена крестника [2]
04 | Егор Ефграфов: 5 лет | сын крестьянский - сын крестника [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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