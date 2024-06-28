Иван Антонов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Иван Антонов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1837
- Родственная связь
- сын снохи [7]
- Номер семьи
- 85
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1068
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 85
01 | Ареф Яковлев: 54 года | крестьянин - глава [1]
02 | Анна Кузьмина: 55 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Кирилл Арефов: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Наталья Яковлева: 28 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Кузьма Кириллов: 4 года | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Акулина Кириллова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
07 | Татьяна Иванова: 43 года | крестьянка/вдова - сноха [1]
08 | Иван Антонов: 18 лет | сын крестьянский - сын снохи [7]
09 | Татьяна Антонова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь снохи [7]
10 | Екатерина Антонова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь снохи [7]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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