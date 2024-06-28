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Иван Антонов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Антонов
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
сын снохи [7]
Номер семьи
85
Номер в семье
8
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1068
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 85
01 | Ареф Яковлев: 54 года | крестьянин - глава [1]
02 | Анна Кузьмина: 55 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Кирилл Арефов: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Наталья Яковлева: 28 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Кузьма Кириллов: 4 года | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Акулина Кириллова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
07 | Татьяна Иванова: 43 года | крестьянка/вдова - сноха [1]
08 | Иван Антонов: 18 лет | сын крестьянский - сын снохи [7]
09 | Татьяна Антонова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь снохи [7]
10 | Екатерина Антонова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь снохи [7]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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