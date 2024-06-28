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Евдокия Якимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Евдокия Якимова
Пол
жен
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1805
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
81
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1068
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 81
01 | Терентий Алексеев: 50 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Якимова: 50 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Зиновья Терентьева: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Григорий Терентьев: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Авдотья, по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Прохоновы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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