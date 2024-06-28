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Анастасия Григорьева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Анастасия Григорьева
Пол
жен
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
дочь сына [3]
Номер семьи
78
Номер в семье
10
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1067об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 78
01 | Кирилл Петров: 63 года | крестьянин - глава [1]
02 | Варвара Иванова: 62 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Григорий Кириллов: 32 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Евдокия Севастьянова: 32 года | жена крестьянская - жена [3]
05 | Василий Григорьев: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Ефросинья Григорьева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
07 | Матрёна Григорьева: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Степан Григорьев: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
09 | Никита Григорьев: 3 года | сын крестьянский - сын сына [3]
10 | Анастасия Григорьева: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Коровины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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