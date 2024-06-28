Кирилл Петров
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Кирилл Петров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 63
- Год рождения вычисленный
- 1792
- Родственная связь
- глава [1]
- Номер семьи
- 78
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1067об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 78
01 | Кирилл Петров: 63 года | крестьянин - глава [1]
02 | Варвара Иванова: 62 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Григорий Кириллов: 32 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Евдокия Севастьянова: 32 года | жена крестьянская - жена [3]
05 | Василий Григорьев: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Ефросинья Григорьева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
07 | Матрёна Григорьева: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Степан Григорьев: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
09 | Никита Григорьев: 3 года | сын крестьянский - сын сына [3]
10 | Анастасия Григорьева: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Коровины
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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