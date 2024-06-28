Прасковья Гаврилова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Прасковья Гаврилова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Родственная связь
- жена сына [3]
- Номер семьи
- 77
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1067об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 77
01 | Иван Родионов: 66 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Матрёна Васильева: 65 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Иван Иванов: 36 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Егор Иванов: 26 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Прасковья Гаврилова: 36 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
06 | Татьяна Иванова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
07 | Яков Иванов: 0 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Ефросинья Кириллова: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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