Степанида Григорьева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Степанида Григорьева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Родственная связь
- дочь сына [3]
- Номер семьи
- 76
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1067об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 76
01 | Матрёна Иванова: 76 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Игнатий Терентьев: 48 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Григорий Терентьев: 37 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Татьяна Андреева: 45 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Ларион Игнатьев: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Марья Захарова: 36 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Степанида Григорьева: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Герасим Григорьев: 1 год | сын крестьянский - сын сына [3]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Стефанида
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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