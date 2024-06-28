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Игнатий Терентьев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Игнатий Терентьев
Пол
муж
Возраст (лет)
48
Год рождения вычисленный
1807
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
76
Номер в семье
2
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1067об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 76
01 | Матрёна Иванова: 76 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Игнатий Терентьев: 48 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Григорий Терентьев: 37 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Татьяна Андреева: 45 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Ларион Игнатьев: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Марья Захарова: 36 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Степанида Григорьева: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Герасим Григорьев: 1 год | сын крестьянский - сын сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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