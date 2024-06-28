Сергей Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Елисеев

Сергей Елисеев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Сергей Елисеев
Пол
муж
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
сын снохи [14]
Номер семьи
74
Номер в семье
15
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1067об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 74
01 | Карп Яковлев: 71 год | крестьянин - глава [1]
02 | Ефросинья Никитина: 71 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Мартемьян Карпов: 50 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Карпов: 40 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Прасковья Миронова: 46 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
06 | Николай Мартемьянов: 20 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
07 | Иван Мартемьянов: 14 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Марья Мартемьянова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Татьяна Андреева: 38 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
10 | Яков Иванов: 14 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
11 | Екатерина Иванова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
12 | Прасковья Иванова: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [4]
13 | Варвара Иванова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
14 | Пелагея Илларионова: 36 лет | крестьянка/вдова - сноха, жена умершего сына [1]
15 | Сергей Елисеев: 14 лет | сын крестьянский - сын снохи [14]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close