Екатерина Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Екатерина Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1847
- Родственная связь
- дочь сына [4]
- Номер семьи
- 74
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1067об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 74
01 | Карп Яковлев: 71 год | крестьянин - глава [1]
02 | Ефросинья Никитина: 71 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Мартемьян Карпов: 50 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Карпов: 40 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Прасковья Миронова: 46 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
06 | Николай Мартемьянов: 20 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
07 | Иван Мартемьянов: 14 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Марья Мартемьянова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Татьяна Андреева: 38 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
10 | Яков Иванов: 14 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
11 | Екатерина Иванова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
12 | Прасковья Иванова: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [4]
13 | Варвара Иванова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
14 | Пелагея Илларионова: 36 лет | крестьянка/вдова - сноха, жена умершего сына [1]
15 | Сергей Елисеев: 14 лет | сын крестьянский - сын снохи [14]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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