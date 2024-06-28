Иван Фёдоров
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Иван Фёдоров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1851
- Родственная связь
- сын сына [3]
- Номер семьи
- 73
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1067об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 73
01 | Фёдор Прокофьев: 46 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Татьяна Алексеева: 46 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Фёдор Фёдоров: 25 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Савелий Фёдоров: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Яков Фёдоров: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Елена Фёдорова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Екатерина Илларионова: 27 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
08 | Анна Фёдорова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Иван Фёдоров: 4 года | сын крестьянский - сын сына [3]
10 | Ольга Сергеева: 22 года | жена крестьянская - жена сына [4]
11 | Павел Савельев: 3 года | сын крестьянский - сын сынв [4]
12 | Гликерия Савельева: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [4]
13 | Варвара Дмитриева: 23 года | жена крестьянская - жена сына [5]
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Морозовы
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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