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Екатерина Илларионова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Екатерина Илларионова
Пол
жен
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1828
Родственная связь
жена сына [3]
Номер семьи
73
Номер в семье
7
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1067об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 73
01 | Фёдор Прокофьев: 46 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Татьяна Алексеева: 46 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Фёдор Фёдоров: 25 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Савелий Фёдоров: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Яков Фёдоров: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Елена Фёдорова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Екатерина Илларионова: 27 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
08 | Анна Фёдорова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Иван Фёдоров: 4 года | сын крестьянский - сын сына [3]
10 | Ольга Сергеева: 22 года | жена крестьянская - жена сына [4]
11 | Павел Савельев: 3 года | сын крестьянский - сын сынв [4]
12 | Гликерия Савельева: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [4]
13 | Варвара Дмитриева: 23 года | жена крестьянская - жена сына [5]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Морозовы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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