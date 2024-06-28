Александра Никитина
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Александра Никитина
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1835
- Родственная связь
- жена сына [5]
- Номер семьи
- 72
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1067
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 72
01 | Иван Яковлев: 70 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Акулина Маркеллова: 60 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Иван Иванов: 40 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Алексей Иванов: 36 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Василий Иванов: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Степанида Алексеева: 37 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Татьяна Иванова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Марья Иванова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Пелагея Фёдорова: 26 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
10 | Екатерина Алексеева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
11 | Александра Никитина: 20 лет | жена крестьянская - жена сына [5]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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