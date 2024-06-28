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Степан Анфимов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Степан Анфимов
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
69
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1067
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 69
01 | Анфим Васильев: 45 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ефим Васильев: 37 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Евдокия Семёнова: 46 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Степан Анфимов: 17 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Надежда Анфимова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Марфа Николаева: 36 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
07 | Татьяна Ефимова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
08 | Демид Ефимов: 10 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
09 | Ефросинья Ефимова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
10 | Иван Маркеллов: 20 лет | сын крестьянский - племянник [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Стефан
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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