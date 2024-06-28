Евдокия Семёнова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Евдокия Семёнова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 46
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 69
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1067
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 69
01 | Анфим Васильев: 45 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ефим Васильев: 37 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Евдокия Семёнова: 46 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Степан Анфимов: 17 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Надежда Анфимова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Марфа Николаева: 36 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
07 | Татьяна Ефимова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
08 | Демид Ефимов: 10 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
09 | Ефросинья Ефимова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
10 | Иван Маркеллов: 20 лет | сын крестьянский - племянник [1]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Авдотья
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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