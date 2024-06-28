Пётр Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Андреев

Пётр Андреев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Пётр Андреев
Пол
муж
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
68
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не были по нерадению
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1067
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 68
01 | Андрей Алексеев: 62 года | крестьянин - глава [1]
02 | Матрёна Андреева: 60 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Пётр Андреев: 26 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Степанида Спиридонова: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Зиновия Петрова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
06 | Акулина Петрова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close