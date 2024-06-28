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Иван Егоров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Егоров
Пол
муж
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
сын сына [3]
Номер семьи
67
Номер в семье
6
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1067
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 67
01 | Григорий Исаев: 64 года | крестьянин - глава [1]
02 | Федосья Осипова: 65 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Егор Григорьев: 35 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Григорий Григорьев: 32 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Пелагея Егорова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
06 | Иван Егоров: 13 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
07 | Яков Егоров: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Матрёна Моисеева: 30 лет | жена крестьянская - жена [4]
09 | Николай Григорьев: 10 лет | сын крестьянский - сын [4]
10 | Лукерья Адрианова: 30 лет | крестьянка/вдова - сноха [1]
11 | Абрам Захаров: 4 года | сын крестьянский - сын снохи [10]
12 | Николай Петров: 4 года | сын крестьянский - внук [1]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Морозовы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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