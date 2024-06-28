Григорий Григорьев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Григорий Григорьев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 67
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1066об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 67
01 | Григорий Исаев: 64 года | крестьянин - глава [1]
02 | Федосья Осипова: 65 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Егор Григорьев: 35 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Григорий Григорьев: 32 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Пелагея Егорова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
06 | Иван Егоров: 13 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
07 | Яков Егоров: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Матрёна Моисеева: 30 лет | жена крестьянская - жена [4]
09 | Николай Григорьев: 10 лет | сын крестьянский - сын [4]
10 | Лукерья Адрианова: 30 лет | крестьянка/вдова - сноха [1]
11 | Абрам Захаров: 4 года | сын крестьянский - сын снохи [10]
12 | Николай Петров: 4 года | сын крестьянский - внук [1]
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Морозовы
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.