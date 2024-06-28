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Надежда Прохорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Надежда Прохорова
Пол
жен
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
жена сына [4]
Номер семьи
65
Номер в семье
14
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1066об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 65
01 | Макар Егоров: 65 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Акулина Егорова: 59 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Афиноген Макаров: 42 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ларион Макаров: 34 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Иван Макаров: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Егор Макаров: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
07 | Екатерина Алексеева: 42 года | жена крестьянская - жена сына [2]
08 | Марья Васильева: 14 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
09 | Васса Васильева: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
10 | Григорий Васильев: 0 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
11 | Александра Зиновьева: 32 года | жена крестьянская - жена сына [3]
12 | Татьяна илларионова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
13 | Прасковья Илларионова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [3]
14 | Надежда Прохорова: 24 года | жена крестьянская - жена сына [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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