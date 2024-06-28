Ларион Макаров
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Ларион Макаров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 65
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1066об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 65
01 | Макар Егоров: 65 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Акулина Егорова: 59 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Афиноген Макаров: 42 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ларион Макаров: 34 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Иван Макаров: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Егор Макаров: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
07 | Екатерина Алексеева: 42 года | жена крестьянская - жена сына [2]
08 | Марья Васильева: 14 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
09 | Васса Васильева: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
10 | Григорий Васильев: 0 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
11 | Александра Зиновьева: 32 года | жена крестьянская - жена сына [3]
12 | Татьяна илларионова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
13 | Прасковья Илларионова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [3]
14 | Надежда Прохорова: 24 года | жена крестьянская - жена сына [4]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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