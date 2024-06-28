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Степан Максимов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Степан Максимов
Пол
муж
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1813
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
64
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1066об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 64
01 | Степан Максимов: 42 года | крестьянин - глава [1]
02 | Егор Максимов: 39 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Васса Антонова: 40 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Прасковья Степанова: 19 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Семён Степанов: 14 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Степанида Степанова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Родион Степанов: 5 лет | сын крестьянский - сын [1]
08 | Марья Иванова: 34 года | жена крестьянская - жена брата [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Стефан, по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Морозовы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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