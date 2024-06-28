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Анна Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Анна Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
дочь снохи [7]
Номер семьи
62
Номер в семье
9
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1066об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 62
01 | Прокофий Владимиров: 48 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Екатерина Иванова: 35 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Григорий Прокофьев: 25 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Андрей Прокофьев: 25 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Анна Васильева: 23 года | жена крестьянская - жена сына [3]
06 | Елизавета Григорьева: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [3]
07 | Дарья Иванова: 41 год | крестьянка/вдова - сноха [1]
08 | Василий Иванов: 19 лет | сын крестьянский - сын снохи [7]
09 | Анна Иванова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь снохи [7]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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