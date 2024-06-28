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Степанида Романова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Степанида Романова
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
дочь брата [2]
Номер семьи
61
Номер в семье
8
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1066
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 61
01 | Евдоким Антонов: 50 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Роман Антонов: 44 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Ксения Антонова: 36 лет | крестьянка/девка - сестра родная [1]
04 | Мавра Иванова: 46 лет | жена крестьянская - жена [1]
05 | Матрёна Иванова: 40 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
06 | Яким Романов: 18 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
07 | Ефимия Романова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
08 | Степанида Романова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
09 | Дарья Романова: 4 года | дочь крестьянская - дочь брата [2]
10 | Гликерия Романова: 1 год | дочь крестьянская - дочь брата [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Стефанида, по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Коровины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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