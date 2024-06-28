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Иван Осипов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Осипов
Пол
муж
Возраст (лет)
56
Год рождения вычисленный
1799
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
60
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1066
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 60
01 | Иван Осипов: 56 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Федосья Васильева: 55 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Иван Иванов: 34 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Татьяна Васильева: 35 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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