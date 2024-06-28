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Анна Тимофеева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Анна Тимофеева
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
дочь брата [2]
Номер семьи
58
Номер в семье
7
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1066
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 58
01 | Татьяна Моисеева: 39 лет | крестьянка/девка - глава [1]
02 | Тимофей Моисеев: 34 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Анна Васильева: 30 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
04 | Яков Тимофеев: 10 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
05 | Анастасия Тимофеева: 5 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
06 | Соломония Тимофеева: 3 года | дочь крестьянская - дочь брата [2]
07 | Анна Тимофеева: 1 год | дочь крестьянская - дочь брата [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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