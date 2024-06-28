Тимофей Моисеев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Тимофей Моисеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Родственная связь
- брат родной [1]
- Номер семьи
- 58
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1066
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 58
01 | Татьяна Моисеева: 39 лет | крестьянка/девка - глава [1]
02 | Тимофей Моисеев: 34 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Анна Васильева: 30 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
04 | Яков Тимофеев: 10 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
05 | Анастасия Тимофеева: 5 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
06 | Соломония Тимофеева: 3 года | дочь крестьянская - дочь брата [2]
07 | Анна Тимофеева: 1 год | дочь крестьянская - дочь брата [2]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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