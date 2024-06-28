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Григорий Петров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Григорий Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
57
Номер в семье
2
Сословие
сын солдатский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1066
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 57
01 | Пелагея Фёдорова: 54 года | солдатка - глава [1]
02 | Григорий Петров: 25 лет | сын солдатский - сын [1]
03 | Агафья Савельева: 25 лет | жена крестьянская - жена [2]
04 | Виктор Григорьев: 1 год | сын крестьянский - сын сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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