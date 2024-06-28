Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Иванов

Григорий Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Григорий Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
сын брата [2]
Номер семьи
55
Номер в семье
11
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1066
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 55
01 | Тимофей Никифоров: 43 года | крестьянин - глава [1]
02 | Иван Никифоров: 37 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Матрёна Афанасьева: 42 года | жена крестьянская - жена [1]
04 | Сергей Тимофеев: 14 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Екатерина Тимофеева: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Степан Тимофеев: 6 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Пелагея Данилова: 38 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
08 | Наталья Иванова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
09 | Анастасия Иванова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
10 | Афанасий Иванов: 6 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
11 | Григорий Иванов: 3 года | сын крестьянский - сын брата [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close