Степан Тимофеев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Степан Тимофеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1849
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 55
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1066
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 55
01 | Тимофей Никифоров: 43 года | крестьянин - глава [1]
02 | Иван Никифоров: 37 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Матрёна Афанасьева: 42 года | жена крестьянская - жена [1]
04 | Сергей Тимофеев: 14 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Екатерина Тимофеева: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Степан Тимофеев: 6 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Пелагея Данилова: 38 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
08 | Наталья Иванова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
09 | Анастасия Иванова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
10 | Афанасий Иванов: 6 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
11 | Григорий Иванов: 3 года | сын крестьянский - сын брата [2]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Стефан
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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