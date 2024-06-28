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Прасковья Емельянова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Прасковья Емельянова
Пол
жен
Возраст (лет)
53
Год рождения вычисленный
1802
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
54
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1066
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 54
01 | Василий Иванов: 55 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Прасковья Емельянова: 53 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Матрёна Иванова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [5]
04 | Ирина Васильева: 14 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Морозовы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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