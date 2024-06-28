Марья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Павлова

Марья Павлова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Марья Павлова
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
дочь сына [3]
Номер семьи
52
Номер в семье
8
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1065об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 52
01 | Марья Семёнова: 70 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Никита Фёдоров: 50 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Павел Фёдоров: 40 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Мавра Евдокимова: 40 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Домна Никитина: 21 год | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Варвара Никитина: 15 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Ульяна Семёнова: 36 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
08 | Марья Павлова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Анастасия Павлова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
10 | Карп Павлов: 2 года | сын крестьянский - сын сына [3]
Комментарий наборщика
вариант имени Марк
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close