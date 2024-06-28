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Николай Петров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Николай Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
сын сына [2]
Номер семьи
50
Номер в семье
7
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1065об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 50
01 | Матвей Корнилов: 73 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Пётр Матвеев: 36 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Евдокия Иванова: 36 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Ирина Петрова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
05 | Прокофий Петров: 10 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Прасковья Петрова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Николай Петров: 1 год | сын крестьянский - сын сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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