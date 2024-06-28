Ефим Данилов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Ефим Данилов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 77
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Родственная связь
- глава [1]
- Номер семьи
- 49
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин/вдовец
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1065об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 49
01 | Ефим Данилов: 77 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Евдоким Ефимов: 45 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Тимофей Ефимов: 39 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Марфа Фёдорова: 43 года | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Ольга Евдокимова: 19 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Анисья Евдокимова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Анастасия Евдокимова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Пелагея Михайлова: 39 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
09 | Ксения Тимофеева: 17 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
10 | Сергей Тимофеева: 13 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
11 | Дмитрий Тимофеев: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Панины
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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