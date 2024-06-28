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Ефим Данилов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Ефим Данилов
Пол
муж
Возраст (лет)
77
Год рождения вычисленный
1778
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
49
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин/вдовец
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1065об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 49
01 | Ефим Данилов: 77 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Евдоким Ефимов: 45 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Тимофей Ефимов: 39 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Марфа Фёдорова: 43 года | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Ольга Евдокимова: 19 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Анисья Евдокимова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Анастасия Евдокимова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Пелагея Михайлова: 39 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
09 | Ксения Тимофеева: 17 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
10 | Сергей Тимофеева: 13 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
11 | Дмитрий Тимофеев: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Панины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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