Дарья Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Дарья Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1824
- Родственная связь
- жена брата [2]
- Номер семьи
- 48
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1065об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 48
01 | Пётр Кузьмин: 44 года | крестьянин - глава [1]
02 | Прокофий Кузьмин: 31 год | крестьянин - брат родной [1]
03 | Евдокия Кузьмина: 46 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Ксения Петрова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Никита Петров: 13 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Дарья Иванова: 31 год | жена крестьянская - жена брата [2]
07 | Семён Прокофьев: 10 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
08 | Сергей Прокофьев: 2 года | сын крестьянский - сын брата [2]
09 | Иван Прокофьев: 0 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Панины
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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