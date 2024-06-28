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Фёдор Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Фёдор Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
сын сына [2]
Номер семьи
36
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1065
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 36
01 | Евдокия Дмитриева: 59 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Степанов: 25 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Анна Абрамова: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Фёдор Иванов: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Елена Иванова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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