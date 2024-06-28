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Марья Евдокимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Марья Евдокимова
Пол
жен
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
жена брата [2]
Номер семьи
34
Номер в семье
10
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1064об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 34
01 | Тимофей Афанасьев: 47 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Семён Афанасьев: 37 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Моисей Афанасьев: 33 года | крестьянин - брат родной [1]
04 | Екатерина Павлова: 43 года | жена крестьянская - жена [1]
05 | Анна Тимофеева: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Екатерина Тимофеева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Ирина Тимофеева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Акулина Тимофеева: 3 года | дочь крестьянская - дочь [1]
09 | Агафья Тимофеева: 0 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
10 | Марья Евдокимова: 35 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
11 | Матрёна Семёнова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
12 | Владимир Семёнов: 1 год | сын крестьянский - сын брата [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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