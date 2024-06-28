Акулина Тимофеева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Акулина Тимофеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 34
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1064об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 34
01 | Тимофей Афанасьев: 47 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Семён Афанасьев: 37 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Моисей Афанасьев: 33 года | крестьянин - брат родной [1]
04 | Екатерина Павлова: 43 года | жена крестьянская - жена [1]
05 | Анна Тимофеева: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Екатерина Тимофеева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Ирина Тимофеева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Акулина Тимофеева: 3 года | дочь крестьянская - дочь [1]
09 | Агафья Тимофеева: 0 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
10 | Марья Евдокимова: 35 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
11 | Матрёна Семёнова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
12 | Владимир Семёнов: 1 год | сын крестьянский - сын брата [2]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Акилина
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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