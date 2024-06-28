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Семён Тимофеев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Семён Тимофеев
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
сын сына [3]
Номер семьи
33
Номер в семье
8
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1064об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 33
01 | Евдоким Илларионов: 63 года | крестьянин - глава [1]
02 | Акулина Егорова: 61 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Тимофей Евдокимов: 41 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Марфа Иванова: 37 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Алексей Тимофеев: 18 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Яков Тимофеев: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
07 | Александра Тимофеева: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Семён Тимофеев: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
Комментарий наборщика
вариант имени Симеон, по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Барановы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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