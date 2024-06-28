Семён Тимофеев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Семён Тимофеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1849
- Родственная связь
- сын сына [3]
- Номер семьи
- 33
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1064об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 33
01 | Евдоким Илларионов: 63 года | крестьянин - глава [1]
02 | Акулина Егорова: 61 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Тимофей Евдокимов: 41 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Марфа Иванова: 37 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Алексей Тимофеев: 18 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Яков Тимофеев: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
07 | Александра Тимофеева: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Семён Тимофеев: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Симеон, по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Барановы
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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