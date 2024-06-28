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Харитина Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Харитина Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
жена брата [2]
Номер семьи
31
Номер в семье
3
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не были по отлучке
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1064об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 31
01 | Семён Иванов: 37 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Сергей Иванов: 30 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Харитина Иванова: 30 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Барановы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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