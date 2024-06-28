Татьяна Ефимова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Татьяна Ефимова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Родственная связь
- дочь дочери [4]
- Номер семьи
- 30
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1064об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 30
01 | Семён Алексеев: 56 лет | сын крестьянский - глава [1]
02 | Анна Васильева: 56 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Ефим Фёдоров: 36 лет | крестьянин - зять, муж дочери [4]
04 | Варвара Семёнова: 38 лет | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
05 | Анисья Ефимова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [4]
06 | Иван Ефимов: 11 лет | сын крестьянский - сын дочери [4]
07 | Борис Ефимов: 8 лет | сын крестьянский - сын дочери [4]
08 | Татьяна Ефимова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [4]
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Барановы
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- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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