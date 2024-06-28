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Борис Ефимов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Борис Ефимов
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1847
Родственная связь
сын дочери [4]
Номер семьи
30
Номер в семье
7
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1064об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 30
01 | Семён Алексеев: 56 лет | сын крестьянский - глава [1]
02 | Анна Васильева: 56 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Ефим Фёдоров: 36 лет | крестьянин - зять, муж дочери [4]
04 | Варвара Семёнова: 38 лет | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
05 | Анисья Ефимова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [4]
06 | Иван Ефимов: 11 лет | сын крестьянский - сын дочери [4]
07 | Борис Ефимов: 8 лет | сын крестьянский - сын дочери [4]
08 | Татьяна Ефимова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [4]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Барановы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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