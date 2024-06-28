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Марья Михайлова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Марья Михайлова
Пол
жен
Возраст (лет)
59
Год рождения вычисленный
1796
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
27
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1064об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 27
01 | Марья Михайлова: 59 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Матвей Зиновьев: 29 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Васса Терентьева: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Прасковья Матвеева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
05 | Яков Матвеев: 3 года | сын крестьянский - сын сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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