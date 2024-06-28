Ефросинья Григорьева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Ефросинья Григорьева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1851
- Родственная связь
- дочь сына [3]
- Номер семьи
- 26
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1064
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 26
01 | Анна Афанасьева: 70 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Василий Данилов: 40 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Григорий Данилов: 38 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ефим Данилов: 31 год | сын крестьянский - сын [1]
05 | Васса Афанасьева: 39 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Ксения Васильева: 18 лет | дочь крестьянская - дочь сынв [2]
07 | Дарья Иванова: 33 года | жена крестьянская - жена сына [3]
08 | Павел Григорьев: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
09 | Михаил Григорьев: 7 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
10 | Яков Григорьев: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
11 | Ефросинья Григорьева: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
12 | Анна Алексеева: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
13 | Ефим Ефимов: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Дудкины
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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