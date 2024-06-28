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Григорий Данилов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Григорий Данилов
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1817
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
26
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1064
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 26
01 | Анна Афанасьева: 70 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Василий Данилов: 40 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Григорий Данилов: 38 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ефим Данилов: 31 год | сын крестьянский - сын [1]
05 | Васса Афанасьева: 39 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Ксения Васильева: 18 лет | дочь крестьянская - дочь сынв [2]
07 | Дарья Иванова: 33 года | жена крестьянская - жена сына [3]
08 | Павел Григорьев: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
09 | Михаил Григорьев: 7 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
10 | Яков Григорьев: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
11 | Ефросинья Григорьева: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
12 | Анна Алексеева: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
13 | Ефим Ефимов: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Дудкины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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