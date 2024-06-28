Агафья Кондратьева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Агафья Кондратьева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 75
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Родственная связь
- глава [1]
- Номер семьи
- 25
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянка/вдова
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1064
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 25
01 | Агафья Кондратьева: 75 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Яков Семёнов: 45 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Агриппина Моисеева: 45 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Леонтий Макаров: 20 лет | крестьянин - зять сына, муж дочери [5]
05 | Устинья Яковлева: 18 лет | жена крестьянская - дочь сына, жена зятя [2]
06 | Павел Леонтьев: 0 лет | сын крестьянский - сын дочери сына [5]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Агапья
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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