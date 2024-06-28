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Агафья Кондратьева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Агафья Кондратьева
Пол
жен
Возраст (лет)
75
Год рождения вычисленный
1780
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
25
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1064
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 25
01 | Агафья Кондратьева: 75 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Яков Семёнов: 45 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Агриппина Моисеева: 45 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Леонтий Макаров: 20 лет | крестьянин - зять сына, муж дочери [5]
05 | Устинья Яковлева: 18 лет | жена крестьянская - дочь сына, жена зятя [2]
06 | Павел Леонтьев: 0 лет | сын крестьянский - сын дочери сына [5]
Комментарий наборщика
вариант имени Агапья
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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