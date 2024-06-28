Михаил Михайлов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Михаил Михайлов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1849
- Родственная связь
- сын сына [2]
- Номер семьи
- 20
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1855
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1064
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 20
01 | Анна Савельева: 58 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Михаил Севастьянов: 28 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Адриан Севастьянов: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ефросинья Феофанова: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Михаил Михайлов: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Прасковья Михайлова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Анисья Егорова: 23 года | жена крестьянская - жена сына [3]
08 | Лазарь Адрианов: 0 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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