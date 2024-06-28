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Никита Андреев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Никита Андреев
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
сын сына [2]
Номер семьи
19
Номер в семье
9
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 1063об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 19
01 | Павел Владимиров: 76 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Андрей Павлов: 47 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Акулина Егорова: 42 года | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Савелий Андреев: 26 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Михаил Андреев: 20 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Дмитирй Андреев: 17 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Ирина Андреева: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Мавра Андреева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
09 | Никита Андреев: 1 год | сын крестьянский - сын сына [2]
10 | Матрёна Егорова: 23 года | жена крестьянская - жена сына сына [4]
11 | Степан Савельев: 1 год | сын крестьянский - сын сына сына [4]
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Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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